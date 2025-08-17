Регионы Сибирского федерального округа затронут сильные осадки, а в Якутии уже отметились заморозки

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Регионы Сибирского федерального округа затронут сильные осадки, в Якутии уже отметились заморозки. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Новосибирской области в ближайшие дни будет отмечаться температурный фон в диапазоне 25-26 градусов, при этом ожидаются сильные дожди, ливни, грозы. Аналогичная ситуация в Томской, Омской, Кемеровской областях. В Красноярском крае будут сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с. В Иркутской области тоже ливневый дождь, крупный град и гроза", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что в Якутии уже были отмечены заморозки, ночные температуры опускались до 0 и минус 1 градуса. В Забайкальском крае также наблюдались заморозки до минус 1 градуса. "Камчатке сильно не везет, в регионе прошло землетрясение и сейчас прогнозируется очень сильный дождь, это значит подъем в уровне рек прогнозируется", - подытожил метеоролог.