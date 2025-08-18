С помощью экспозиции посетители смогут узнать о ключевых событиях, происходивших на Украине с 2014 года

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Музей Победы планирует открыть масштабную экспозицию, рассказывающую о подвигах участников специальной военной операции. Об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на тендер, размещенный на портале госзакупок.

В документах говорится, что экспозиция "откроет каждому посетителю уникальную возможность погрузиться в воссозданную атмосферу солдатских фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой". В частности, будут представлены портреты героев спецоперации и материалы об их подвигах, фото-работы военных корреспондентов. Более того, в рамках экспозиции планируют выставить трофейную военную технику практически всех стран, поставлявших вооружение Украине.

Как уточняет газета, выставку готовят к размещению как на улице (в пределах 8 тыс. кв. м), так и внутри помещения (в пределах 450 кв. м). Фото-работы и технику планируют выставить снаружи. Что касается внутренней экспозиции, то с ее помощью посетители смогут узнать о ключевых событиях, происходивших на Украине с 2014 года, - проектор будет транслировать о них на "кирпичной стене с выбоинами от пуль". Центральной частью станет интерактивная карта боевых действий, которую дополнит инсталляция Саур-Могилы - мемориального комплекса, посвященного освобождению Донбасса советскими войсками в ходе Великой Отечественной войны. В 2014 году комплекс был разрушен в ходе боев, в 2022 году его удалось восстановить.

Кроме того, начальные материалы экспозиции проведут параллели "между подвигами прошлого и настоящего", повествуя об историях участников спецоперации на Украине и Героев Советского Союза в период Великой Отечественной войны. "Воодушевленные подвигами своих героических предков, наши современники - обычные солдаты - каждый день совершают подвиги, защищая родину, защищая нашу независимость и наши жизни", - цитирует издание тезис из технического задания к выставке. А кадры под песню "Встанем!" заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) продемонстрируют поддержу героев СВО со всей страны.