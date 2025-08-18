Как сообщили в "ФЦ БАС", острая нехватка специалистов в области беспилотных авиационных систем наблюдается на всех уровнях

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Потребность в специалистах в области беспилотных авиационных систем (БАС) в московском регионе в связи с расширением сферы применения беспилотников постоянно увеличивается. Об этом сообщила ТАСС директор по персоналу АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем" Анастасия Артюшина в рамках международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего" в Сколково.

"Активное развитие отрасли беспилотных систем в России формирует растущий спрос на квалифицированных специалистов. Московский регион выступает флагманом в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Быстрое расширение сфер применения БАС в коммерческих и гражданских сегментах- от логистики и мониторинга до безопасности и сельского хозяйства - создает постоянно увеличивающуюся потребность в квалифицированных кадрах", - сказала Артюшина.

Она уточнила, что острая нехватка специалистов наблюдается на всех уровнях - от инженеров-разработчиков и техников по обслуживанию до операторов БПЛА. "Этот кадровый голод тормозит дальнейшее развитие, поэтому формирование устойчивого резерва высококвалифицированных профессионалов, в том числе через образовательные программы и профессиональные курсы, становится одной из первоочередных задач для обеспечения динамичного роста всего сектора беспилотья в столичном регионе", - отметила Артюшина.

По мнению специалиста, кадровый дефицит можно преодолеть путем создания комплексной системы обучения. "Формирование комплексной системы образования является одним из ключевых направлений для восполнения кадрового дефицита. Для подготовки необходимого числа специалистов требуется планомерная работа по развитию образовательной инфраструктуры. Это включает создание специализированных учебных программ в московских университетах, развитие современных лабораторий и практических полигонов для отработки навыков, а также разработку и внедрение профессиональных сертификационных курсов для будущих операторов и инженеров", - сказала директор по персоналу АНО "Федеральный центр беспилотных авиационных систем".

Артюшина также подчеркнула, что важным элементом является ранняя профориентация, "в том числе через введение специальных занятий и кружков по беспилотным технологиям для школьников".

"Не хватает преподавателей для подготовки преподавателей БАС, их крайне мало, квалификация не всегда обеспечивает нужный эффект. Качество программ нужно наращивать ежедневно, шагать в ногу с прогрессом", - добавила она.