По словам научного руководителя Гидрометцентра, в столице ожидается температура ниже 20 градусов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прохладная и дождливая погода со значениями ниже 20 градусов днем ожидается на текущей неделе в Московском регионе. Такие показатели не характерны для августа и являются осенними, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника Москва, да и вся северная половина европейской России, окажется под влиянием тыловой части циклона, прогнозируется вторжение холодных воздушных масс. И в связи с этим температура понизится существенно. Понедельник будет самым дождливым и прохладным днем на этой неделе, температура составит 16-18 градусов. Это не характерно для четвертой пятидневки августа, осенняя погода", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в последующие дни прогнозируется небольшой дождь в течение всех дней недели. Температура будет колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов. "Солнышко иногда будет появляться, но не так уж часто. Такая погода в Москве и в течение всех дней на 1,5-2 градуса будет ниже многолетних значений", - заключил он.