Согласно указу учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ подготовила запросы в регионы о выполнении указа президента России о поддержке детей из многодетных семей в плане обеспечения их школьной и спортивной формой. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"ОП подготовила запрос в регионы о том, как реализуется указ президента РФ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", который устанавливает в том числе и меры по обеспечению детей из таких семей школьной одеждой и спортивной формой, питанием", - сказал Рыбальченко.

Он напомнил, что согласно указу учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении. "В указе очень четко прописано, что речь идет именно об обеспечении формой, а не выплате компенсации или каком-то финансировании расходов. Поэтому региональные власти, по моему мнению, должны реализовать указ полностью в соответствии с разработанными нормативами на школьную одежду и спортивную форму", - сказал эксперт.

При этом, по его словам, сейчас в разных регионах сумма компенсации за школьную одежду отличается на порядок. Он отметил, что по данным производителей, комплект школьной формы, в частности, для мальчика - три сорочки, пиджак, брюки (без обуви), пошитый по ГОСТу, стоит не менее 13,5 тыс. рублей. "Понятно, что это стоимость продукции, соответствующей всем критериям безопасности и качества - ткань, пошив. Это недешевый товар, потому что соответствует ГОСТу. Но регионов, у которых размер выплат на приобретение одежды приближается к такой цене немного. А если к школьной одежде прибавить спортивную форму, то по стоимости выйдем на уровень одного прожиточного минимум на ребенка, который сегодня составляет 17,2 тыс. рублей", - сказал Рыбальченко, отметив, что прожиточный минимум на ребенка можно взять за основу для расчета достаточного уровня поддержки в регионах.

"Поэтому меры поддержки многодетных семей в виде помощи в обеспечении школьной одеждой и спортивной формой нуждаются в выработке единого подхода, стандарта не только в отношении качества, но и минимальных нормативов бюджетного обеспечения", - сказал Рыбальченко.

Он также отметил, что на данный момент разработан ГОСТ для школьной одежды, при этом для спортивной формы таких стандартов еще нет. "Как вариант, этот ГОСТ должен быть доработан", - сказал Рыбальченко.