В Свердловской области ввели карантин из-за опасного жука-короеда

Площадь карантинной зоны составила около 2 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Карантин из-за заражения пихт уссурийским полиграфом ввели на территории лесного массива Красноуфимского района Свердловской области. Общая площадь карантинной зоны составила около 2 тыс. га, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Уссурийский полиграф - вид жуков-короедов, который атакует деревья, заражая их грибком. На месте инфицирования развивается некроз, чем больше вредитель размножается на дереве, тем больше ствол оказывается окольцованным некрозами, что приводит к гибели дерева.

"Инспекторами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в лесном массиве Пригородного участкового лесничества около села Большой Турыш Красноуфимского района Свердловской области на пихтах обнаружены живые имаго и личинки карантинного вредителя - уссурийского полиграфа (Polygraphus Proximus Blanford). <…> Установлена карантинная фитосанитарная зона на общей площади 1957 га", - говорится в сообщении.

Одно из ключевых ограничений - фитосанитарный контроль лесопродукции - перед вывозом груза необходимо пройти проверку в соответствии с карантинными требованиями и сертифицировать вывозимую продукцию.