Работы по благоустройству позволят обеспечить город площадками для проведения мероприятий, зонами отдыха и улучшат качество жизни

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Воссоздать Парк Победы, благоустроить территорию поликлиники с пляжем Школьного пруда и пляжи прудов в западной части города намерены в Алчевске Луганской Народной Республики в рамках разработки архитектурно-градостроительной концепции городского округа. Об этом сообщается в Telegram-канале Единого института пространственного планирования (ЕИПП).

"Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки архитектурно-градостроительной концепции в границах городского округа Алчевска Луганской Народной Республики предложил комплекс мер, направленных на развитие рекреационных общественных зон. Проектом предусмотрено: формирование обширной лесопарковой зоны с сохранением и обновлением существующего Парка Победы и с сохранением природных территорий 1-го Орловского и 2-го Орловского прудов, развитие прибрежных территорий вдоль прудов в западной части территории проектирования в составе общественно-деловой структуры, сохранение зеленых санитарно-защитных насаждений", - сказано в сообщении.

В ЕИПП добавили, что в Алчевске также намерены благоустроить территорию городской поликлиники с пляжем Школьного пруда.

Данные работы по благоустройству позволят обеспечить промышленный город площадками для проведения мероприятий, зонами отдыха, улучшат качество жизни, а также "повысят эффективность использования городского пространства", уточнили в ЕИПП.