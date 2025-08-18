Подать заявку можно до 22 сентября в трех категориях

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Росмолодежь объявила о начале приема заявок на всероссийскую премию "Больше чем путешествие", учрежденную одноименной программой агентства. Подать заявку можно до 22 сентября в трех категориях, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.

"18 августа запущен прием заявок на всероссийскую премию "Больше чем путешествие", учрежденную одноименной программой Росмолодежи. Подать заявку можно на сайте большечемпремия.рф до 22 сентября в трех категориях: "Люди", "Организации", "Проекты", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 2025 года программа Росмолодежи "Больше чем путешествие" стала частью федерального проекта "Мы вместе (воспитание гармонично развитой личности)" национального проекта "Молодежь и дети".

"С этого года программа Росмолодежи "Больше чем путешествие" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", запущенного по поручению президента Владимира Путина. Благодаря ей, в познавательных поездках по регионам России уже побывали более 290 тысяч молодых людей. Всероссийская премия призвана поддержать тех, кто в рамках туристических программ знакомит с красотами и богатой историей России, вдохновляя на созидание на благо страны", - приводятся слова заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко.

После проведения заочной оценки работ для финалистов будет организован просветительский этап, в рамках которого они смогут доработать свои инициативы вместе с наставниками. Затем участников ожидает публичная защита проектов перед экспертным советом в Москве.

"Во всероссийской премии "Больше чем путешествие" мы отметим регионы, туристические компании, экскурсоводов, создателей медиаконтента, промышленные предприятия - всех, кто организовывает и продвигает путешествия по России среди детей и молодежи. Премия позволит выявить лучшие проекты, которые знакомят с культурой и традициями разных народов, а также с историческими достопримечательностями нашей страны", - отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Помимо основных номинаций, предусмотрены специальные награды за особые достижения в таких сферах, как сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, инновационные подходы и доступный туризм для лиц с ограниченными возможностями. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения в декабре. Почетное жюри определит среди них обладателя Гран-при. Кроме того, пройдет народное голосование, а ряд проектов будет отмечен специальными наградами от Движения первых и программы "Студтуризм".