Пока женщина плавала, полиция по обращению ее мужа вела поиски

ИРКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Жительница Иркутской области, уснув на сапборде, пересекла Ангару. Пока женщина дрейфовала без спасательного жилета, полиция по обращению ее мужа вела поиски, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, вчера вечером 47-летняя усольчанка вместе с супругом отдыхала на берегу реки Ангара в районе деревни Буреть Усольского района. Женщина решила покататься на сапборде, однако не воспользовалась спасательным жилетом и оставила мобильный телефон на берегу. Через два часа, когда супруг не обнаружил ее в пределах видимости, осмотрев акваторию и береговую линию, он обратился за помощью в полицию. <…> Утром следующего дня из Боханского района поступила информация, что пропавшая вышла на связь", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, уснув на сапборде, женщина пересекла Ангару, преодолев несколько километров по течению. В результате ночного дрейфа она оказалась в селе Буреть Боханского района, которое расположено на противоположном берегу. Проснувшись ночью в незнакомом месте, женщина дождалась рассвета и обратилась за помощью к местным рыбакам.