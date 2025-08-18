Проект обеспечит жителей качественной водой и снизит нагрузку на артезианские источники

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства начали реконструкцию водозаборного узла "Фиан" в ТиНАО. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоподготовки и водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о проведении реконструкции объектов. Начали обновление водозаборного узла "Фиан", расположенного в городском округе Троицк. Он обеспечивает водоснабжение жителей за счет подачи воды из подземных источников", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что проект предусматривает перевод водозаборного узла на воду московского водопровода с Западной станции водоподготовки. Это должно обеспечить жителей качественной водой и снизить нагрузку на артезианские источники, что позитивно скажется на водном балансе территорий.

"В рамках работ построим три новых резервуара питьевой воды по 1,5 тыс. куб. м каждый, проведем реконструкцию насосной станции - заменим семь насосов и технологические трубопроводы. Дополнительно смонтируем установку дохлорирования для дополнительного обеззараживания. Результатом работ станет увеличение производительности водозаборного узла с 2,5 до 3 тыс. куб. м в сутки. Реконструкцию выполним с применением техники и разработок отечественного производства", - добавил заммэра.

Водозаборные узлы, расположенные на территории ТиНАО, постепенно переводятся на воду московского водопровода. Объем воды, поставляемый в эти округа со столичных станций водоподготовки, увеличился с 2012 года более чем в пять раз, заключил Бирюков.