Эксперт Литвинов: неправильный рюкзак может повлиять на нервную систему ребенка

Такие дети быстрее устают, им сложнее концентрировать внимание, указал кандидат медицинских наук

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Бесформенный, тяжелый и неправильно отрегулированный рюкзак может стать причиной не только неправильной осанки, но и сбоев в работе нервной системы ребенка. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

"На работе нервной системы это отражается в виде вегетативной дисфункции - возникновении состояния, при котором организм неправильно управляет базовыми задачами вроде сердцебиения, давления или пищеварения. Такие дети быстрее устают, им сложнее концентрировать внимание, у них возникают психосоматические реакции в виде головных болей, запоров, чаще развиваются различные вирусные инфекции", - отметил Литвинов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученый также указал на то, что отсутствие устойчивой спинки рюкзака и узкие лямки могут повлечь перенапряжение трапециевидных мышц шеи и плеч, что создает риски развития болевого синдрома, который может отдавать в затылочную область.

Самым уязвимым периодом для развития сколиоза и других проблем с осанкой он назвал возраст 5-18 лет, когда позвоночник активно растет и меняется, указав на важность разумного подхода к выбору аксессуара.

Жесткая спинка и ремни

Доцент кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ Владислав Никитин порекомендовал использовать рюкзак с жесткой ортопедической спинкой и грудными и поясными ремнями, особенно в случае, если время его ношения превышает 30 минут в день, а у ребенка уже есть плоскостопие и нарушения осанки. Оптимальная ширина лямок составляет 3-5 см.

"Верхняя часть спинки рюкзака должна начинаться на уровне плеч ребенка, а нижняя - заканчиваться в районе поясницы. Портфель не должен провисать дальше нее, так как это создаст дополнительную нагрузку на нижние позвонки", - уточнил эксперт, порекомендовав остановиться на прямоугольной форме ранца, которая обеспечивает оптимальное распределение веса учебников и других вещей в рюкзаке.

Литвинов напомнил, что для детей 7-11 лет максимальный вес, который они могут поднять, составляет в среднем 10% массы тела. Для учащихся средних и старших классов вес рюкзака может быть больше, но не должен превышать 20% массы тела. Время его ношения важно ограничивать одним часом в день. Если ребенок использует его дольше, то максимальный вес портфеля нужно снизить до 15% массы тела.

"[Ношение рюкзака на одном плече] приведет к развитию сколиотической осанки, при которой позвоночный столб отклоняется в сторону. <…> Отмечается подъем плеча и лопатки с одной стороны и опущение с другой. На фоне такой осанки часто развивается миофасциальный синдром, для которого характерны ограничение подвижности, периодические боли в шее, пояснице, грудной клетке с возможным переходом в конечности. На фоне ОРВИ и вирусных инфекций при такой осанке часто возникает миозит - воспаление мышц спины", - также пояснил Литвинов.

Упражнения для профилактики сколиоза

Никитин посоветовал выполнять упражнения на растяжку спины и укрепление мышц, которые помогут компенсировать нагрузку на позвоночник от ношения рюкзака. Это может быть планка, подтягивания, "мостик", а также поднятие вытянутых рук и ног лежа на животе, скручивания лежа на спине с согнутыми коленями. За рекомендациями, учитывающими индивидуальные особенности ребенка, необходимо обратиться к врачу.