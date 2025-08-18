Жителей попросили сообщать о сбоях, если они возникнут

КУРСК, 18 августа. /ТАСС/. Портал для отслеживания мер поддержки и этапов рассмотрения документов запустили на "Госуслугах" для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам заседания облправительства.

"Запустили специальный портал на "Госуслугах": теперь переселенцы в режиме реального времени смогут отслеживать меры поддержки и этапы рассмотрения документов. Благодарю коллег из Минцифры РФ и "Ростелекома" за ту большую работу, которую они выполнили. Но хочу обратить внимание, что все еще возможны технические сбои, прошу сообщать о них", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на прошлой неделе завершили выдачу более 1 тыс. сертификатов по последнему траншу. В правительстве РФ находятся документы почти на 1,7 тыс. сертификатов на 11,2 млрд рублей. "Ни в коем случае нельзя допустить остановки выдачи жилищных документов, попрошу коллег максимально оперативно принять соответствующее постановление. Параллельно с этим в работе перечень еще на 2 729 сертификата", - добавил врио главы региона.