Сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ проведут в Москве 19 августа профилактический рейд "Пешеход", направленный на контроль за соблюдением ПДД как пешеходами, так и водителями. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"19 августа Госавтоинспекцией города Москвы проводится общегородское профилактическое мероприятие "Пешеход". Сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения, как пешеходами, так и водителями", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГАИ добавили, что в рамках рейда полицейские проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности при переходе проезжей части, а также по нормам поведения в жилой зоне и на дворовых территориях.