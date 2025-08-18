Альтернативный проезд отсутствует

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Движение по участку автодороги "Оймякон" в Оймяконском районе Якутии закрыто из-за размыва дорожного полотна, сообщили в пресс-службе регионального управления автодорог.

"Приказом Управтодора Якутии с 18 августа временно прекращено движение для всех видов транспортных средств на участке км 0+000 - км 177+260 автомобильной дороги "Оймякон" в Оймяконском улусе. Проезд закрыт из-за обильных осадков и поднятия уровня воды с разрушением проезжей части на 66-м км, 100-м км и 130-м км региональной дороги", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в управлении, альтернативный проезд отсутствует.