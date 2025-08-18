В турпремии "Путеводная звезда" появятся новые категории для общественных пространств

Заявки на участие в премии будут приниматься на портале Russpass.Бизнес с 1 до 30 сентября

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Туристическую премию "Путеводная звезда" проведут в столице в 26-й раз. В этом году в ней появятся новые категории, сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"В Москве в 26-й раз пройдет конкурс "Путеводная звезда". Он помогает определить лучших представителей индустрии туризма и гостеприимства столицы. В этом году добавили новые категории, в том числе: "Общественные пространства и городская среда", "Технологии и будущее", "Люди и кадры", - написал мэр.

Он отметил, что победителей выберут также в социально значимых номинациях "Лучшее впечатление для детей" и "Лучший объект культурного наследия после реставрации". Кроме того, впервые помимо конкурсной комиссии создается экспертный совет, который определит лучших в специальных номинациях. В его состав войдут представители турорганизаций и профессионалы из других смежных областей - от культуры до урбанистики.

Заявки на участие в премии будут приниматься на портале Russpass.Бизнес с 1 до 30 сентября.

"Путеводная звезда" - это ежегодная премия правительства Москвы для представителей туристической отрасли. Впервые ее вручили в 1999 году.