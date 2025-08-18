На стационарных постах близ Челябинского металлургического комбината не обнаружили превышения уровня ПДК загрязняющих веществ

ЧЕЛЯБИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Технологические процессы на Челябинском металлургическом комбинате привели к залповому выбросу загрязняющих веществ в атмосферу. При этом превышения уровня предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ близ комбината не зафиксировано, сообщили ТАСС в Министерстве экологии Челябинской области.

"В данный момент залповый выброс прекращен. <…> Это результат технологических процессов на Челябинском металлургическом комбинате. По информации предприятия, аварийных выбросов и ситуаций нет", - сообщили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что, по данным территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, на стационарных постах близ Челябинского металлургического комбината не зафиксировано превышения уровня предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

"Метеорологическая обстановка в городе способствует максимально быстрому рассеиванию выбросов, однако в связи с возникшей ситуацией передвижные лаборатории Центра экологического мониторинга проводят дополнительные оперативные замеры, усилен контроль на стационарных постах в зоне влияния предприятия. По информации ЧМК, принято решение остановить аналогичные технологические операции до конца сегодняшнего дня", - сказали в министерстве.

В пресс-службе ПАО "ЧМК" сообщили ТАСС, что 18 августа на одном из конвертеров ЧМК наблюдался кратковременный выход взвеси. Выброс не вышел за пределы территории предприятия. Стационарные посты территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха, расположенные непосредственно вблизи предприятия, не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

"Замеры, проведенные на территории комбината и в санитарно-защитной зоне, также показали отсутствие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Предприятием усилен производственный и экологический контроль", - прокомментировали в пресс-службе предприятия.