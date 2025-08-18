Мотоцикл, переданный от Путина жителю Аляски, стоит 2-2,5 млн рублей

Мотоцикл собирается индивидуально под каждого клиента, сообщил генеральный директор представительства Ирбитского мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Цены на переданный жителю Аляски Марку Уоррену от президента РФ Владимира Путина мотоцикл "Урал" варьируются от 2 до 2,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор представительства Ирбитского мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов.

Ранее стало известно, что российские дипломаты передали мотолюбителю с Аляски новый мотоцикл "Урал" в качестве подарка от Путина.

"Это Урал Gear Up, классический мотоцикл, созданный для бездорожья, дальних путешествий. <...> цена стартует от 1, 9 млн рублей и может достигать 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации. То есть мотоцикл собирается индивидуально под каждого клиента, там одних цветовых решений более 285", - рассказал он.

По его словам, такая модель в США достаточно востребована. "И до СВО, и сейчас идут продажи, клиенты там ждут эти мотоциклы, потому что это единственные мотоциклы в мире, наверное, которые производятся, во-первых, с приводом на коляску, во-вторых, целиком из металла. Сейчас так никто не делает, такая работа с металлом уже уходит, это слишком дорого и трудозатратно", - пояснил он.