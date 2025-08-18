Генеральный директор представительства Ирбитского Мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов заявил, что это была "рядовая покупка"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Переданный жителю Аляски Марку Уоррену от президента РФ Владимира Путина мотоцикл "Урал" был куплен за день до саммита, покупка была срочной. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор представительства Ирбитского Мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов.

Ранее стало известно, что российские дипломаты передали мотолюбителю с Аляски новый мотоцикл "Урал" в качестве подарка от Путина.

"Нет, не знали [куда и к кому повезут мотоцикл]. Для нас это тоже было удивлением, что мотоцикл попал на Аляску. Это просто рядовая покупка. Достаточно срочная, но рядовая. У нас купили в четверг его. И вот прям буквально вчера мы узнали, что мотоцикл попал на Аляску. Для нас это тоже такое приятное удивление", - поделился Кузнецов.

По словам собеседника агентства, мотоциклов "Урал" Gear Up в России достаточно много. "Не сказать, что это прям супермассовый продукт. Это такая достаточно нишевая история, и люди покупают его осознанно. Порядка 200 мотоциклов в год мы продаем", - рассказал он.

Единственный в мире

Менеджер отдела мототехники "Мегамото" Дмитрий Корнеев отметил, что это единственный полноприводный мотоцикл с коляской. "Это мотоцикл, который можно использовать для путешествий, вылазок куда-то в лес, в горы и по пересеченной местности. То есть он изначально подготовлен для езды по бездорожью и подразумевает длительные прогоны, поездки по именно бездорожью. То есть на нем можно путешествовать,ездить в труднодоступные места и возить с собой много снаряжения либо пассажиров, собаку, прицеп, либо еще что-то. То есть он во многом, можно сказать, конкурирует с квадроциклами в этом плане, но все-таки это не квадроцикл, а мотоцикл", - рассказал он.

"Он занимает уверенно свою, может быть, и узкую, но нишу, и занимает он ее достаточно плотно. И фанаты этих мотоциклов есть во всем мире", - сказал Корнеев.

Ранее в одном из репортажей ВГТРК рассказали о Уоррене, который ездит по Анкориджу на мотоцикле "Урал". Однако, следует из репортажа, из-за антироссийских санкций у американца возникли проблемы с поиском запчастей. Через несколько дней после показа сюжета в эфире российские дипломаты передали ему новый "Урал", сказал журналист ВГТРК в эфире телеканала "Россия-1".