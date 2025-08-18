Более 100 спикеров из 10 стран поделятся своим опытом в сфере моды, дизайна, архитектуры, IT, кино, медиа, музыки и гастрономии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Более 100 экспертов из 10 стран поделятся своими знаниями на Международном фестивале креативных индустрий, открывшемся в Екатеринбурге. Фестиваль будет проходить до 24 августа, передает корреспондент ТАСС.

"На площадках пройдут выставки, мастер-классы по разным направлениям - более 100 спикеров из 10 стран поделятся знаниями и опытом в сфере моды, дизайна, архитектуры, IT, кино, медиа, музыки и гастрономии", - сообщили в оргкомитете фестиваля.

По данным организаторов, событие охватит девять городов Свердловской области - Екатеринбург, Нижний Тагил, Заречный, Первоуральск, Краснотурьинск, Верхнюю Пышму, Сысерть, Верхнюю Салду и Березовский. "Свердловская область - один из лидеров по развитию креативных индустрий. <…> Именно поэтому по всей России и за ее пределами становятся популярными уральские бренды в сфере моды, дизайна, IT-технологии, гастрономии, народных художественных промыслов. Вклад креативных индустрий в экономику Свердловской области в год достигает порядка 130 миллиардов рублей, регион в пятерке лидеров в РФ по этому показателю", - отметил в обращении к участникам фестиваля врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что развитию креативной экономики сегодня придается особое значение. "Международная креативная неделя на Урале - это хорошая возможность для всех тех, кто занят креативной экономикой, получить новые компетенции, новое знакомство", - сказал Орлов.

Среди хедлайнеров - актриса театра и кино Ирина Горбачева и актер Никита Тарасов, телеведущая и журналист Яна Чурикова, стилисты Гоша Карцев и Лилия Рах. Ожидается, что фестиваль соберет свыше 7 тыс. участников со всей страны. В качестве зарубежных экспертов выступят представители Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, ОАЭ, Турции, Узбекистана.

Организаторами выступили правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий. Генеральный партнер - уральский ювелирный бренд "Ринго".