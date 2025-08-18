Премию РУДН по математике в 5 млн рублей вручили петербуржцу

За нее боролись ученые шести стран

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Международную премию РУДН имени Патриса Лумумбы за научные достижения и заслуги в области математики в размере 5 млн рублей вручили доктору физико-математических наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), член-корреспонденту Российской академии наук (РАН) Сергею Иванову, за нее боролись лучшие математики России и еще пяти стран, сообщили ТАСС в пресс-службе РУДН.

Оглашение имени победителя состоялось в рамках Х международной конференции по дифференциальным и функционально-дифференциальным уравнениям, посвященной памяти академика Сергея Новикова.

"В результате голосования большинство голосов было отдано Сергею Владимировичу Иванову из Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН", - заявили там, уточнив, что голосование было тайным и прошло на заседании комиссии для оценки заявок на премию РУДН 28 июля в два этапа.

"В этом году за премию РУДН боролись лучшие математики России и еще пяти иностранных государств", - отметили в университете.

По мнению конкурсной комиссии, Иванов - математик исключительного уровня, чей вклад в науку отличается глубиной фундаментальностью. "Он является одним из ведущих геометров современности, решившим ряд давно стоявших открытых проблем, сформулированных выдающимися математиками. Решения некоторых из этих задач легли в основу новых значимых теорий", - отметил ректор РУДН Олег Ястребов.

По его словам, научные интересы Иванова охватывают не только геометрию, но и теорию динамических систем, а также уравнения в частных производных, где им также получены результаты высочайшего уровня. "Присуждение премии РУДН такому выдающемуся ученому является полностью обоснованным и, безусловно, способствует укреплению авторитета премии", - подчеркнул ректор.

О премии

В 2025 году РУДН учредил новую Международную премию РУДН имени Патриса Лумумбы за научные достижения и заслуги в области математики. Премия в размере 5 млн рублей присуждается раз в 3 года за вклад в развитие фундаментальной и прикладной математики, в том числе за достижения, способствующие целям устойчивого развития ООН.

Соискателем премии может стать российский или иностранный ученый в качестве самостоятельного кандидата или научный коллектив до трех человек.