ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Дизайнер из Уганды стал одним из 12 финалистов направления "Фэшн" на международном конкурсе-премии "Кардо" в Ставрополе в 2025 году. Всего на конкурс было отправлено порядка 200 заявок, сообщил генеральный директор премии "Кардо", заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Валентин Работенко.

"Впервые мы здесь увидим полноценный показ, у нас 12 финалистов. Они сейчас все из России, был у нас один финалист из Уганды. И сейчас впервые будем смотреть, как пройдет этот показ. <…> Заявок на участие пришло около 200", - сказал Работенко в ходе пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По его словам, победитель конкурса станет автором мерча "Кардо" следующего сезона, а также финалисты получат возможность работы с брендами.

"Возможно, победитель станет главным автором мерча "Кардо" следующего сезона. Всех победителей и призеров мы будем рекомендовать брендам, с которыми мы работаем. С кем-то - кроссовки, с кем-то - джинсы, и тогда у нас получится история в продолжении", - добавил спикер.

Финальный показ направления "Фэшн" "Кардо" состоится 22 августа в Ставрополе. Также будет вестись онлайн-трансляция мероприятия на официальном сайте.