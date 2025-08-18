Мероприятие объединило 300 участников

КАЛИНИНГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Первый образовательный заезд "Шум.Медиацентр" Всероссийского молодежного образовательного форума "Шум" платформы Росмолодежь.Форумы завершился в Калининградской области. Он объединил 300 участников - представителей студенческих редакций, пресс-служб вузов, медиакоманд и авторов контента из 85 регионов России и 16 стран мира, сообщила пресс-служба Росмолодежи.

"Участниками первого образовательного заезда "Шум.Медиацентр" стали представители из Белоруссии, Индии, Сербии, Вьетнама, Индонезии и Болгарии и других стран. Мероприятия впервые проходили на территории молодежного образовательно-досугового центра в Светлогорском округе Калининградской области", - говорится в сообщении.

На торжественной церемонии закрытия статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов отметил, что "форум "Шум" - яркий пример того, как национальный проект "Молодежь и дети" и другие программы Росмолодежи помогают молодым людям развиваться профессионально и находить свое место в будущем".

Отмечается, что основной задачей работы в командах стала разработка стратегий студенческих бренд-медиа. Молодые медийщики представили концепцию продвижения медианаправлений в учебных заведениях. Участники выполняли практические задачи от Росмолодежи, дирекции Всемирного фестиваля молодежи, News Media Holding (Mash), ГУП "Московский метрополитен", Министерства транспорта РФ, Медиасфера ТВ, Санкт-Петербургского государственного аэрокосмического университета и фонда "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области".

Создавать медиамосты

"Работая с международным медиасообществом, дирекция Всемирного фестиваля молодежи отмечает огромный интерес зарубежных медиаспециалистов к обмену опытом и реализации совместных проектов с коллегами из России: только на форум "Шум" поступило более 1 тыс. заявок от блогеров и журналистов из 123 стран. Чтобы ответить на этот запрос, мы, вместе с нашими партнерами, инициировали создание международного контент-центра - открытой платформы для обучения, обмена опытом и кооперации в производстве контента, - рассказал генеральный директор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов.

Как отметила генеральный директор центра развития молодежных медиа "Шум" Татьяна Мандрыкина, форум стал местом, где участники сразу погружаются в реальную работу: решают задачи от федеральных и региональных заказчиков, спорят, пробуют, ошибаются и находят новые решения.

"Сегодня Россия создает для молодежи исключительные возможности в журналистике и медиа. Новое поколение медийщиков уже сейчас активно защищает страну в информационном пространстве, борется с фейками и недостоверной информацией, формирует честный, глубокий и современный образ России для аудитории по всему миру", - подчеркнула она.

Впереди молодых медиаспециалистов со всей России ждут еще три образовательных заезда в рамках форума "Шум". Вторая образовательная программа при поддержке Движения первых пройдет с 22 по 27 августа и объединит юных лидеров общественного мнения в возрасте от 14 до 17 лет. На заезде "Шум.Эксперименты в медиа" участники научатся работать с текстом, фото и видео, а также освоят навыки публичного выступления и продвижения контента. По итогам заезда молодые специалисты также выпустят собственные медиапродукты.

О проекте

Проект реализуется АНО "Молодежный центр "Шум" при поддержке Росмолодежи в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети" и правительства Калининградской области.

ТАСС - информационный партнер форума.