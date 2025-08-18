В антитеррористической комиссии региона подчеркнули, что подобные фейки направлены на дестабилизацию информационного пространства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Свердловская антитеррористическая комиссия опровергла распространяющийся в сети якобы указ врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера о создании "региональной ячейки одной из нежелательных организаций на территории Российской Федерации".

"Злоумышленники попытались распространить фотографию якобы указа врио губернатора Свердловской области и дипфейк с его участием, посвященный "открытию региональной ячейки одной из нежелательных организаций на территории Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале комиссии.

В комиссии подчеркнули, что подобные фейки, сфокусированные вокруг тематики проведения СВО, направлены на дестабилизацию информационного пространства.

Как отметила ТАСС официальный представитель управления ФСБ по региону Елена Докучаева, зачастую цель злоумышленников - авторов дипфейков, телефонных мошенников и прочих - не деньги обманутых, а более крупные задачи, такие как разжигание страха и паники в обществе, межнациональных конфликтов и розни через фейковые новости. "Фейки и дипфейки могут быть использованы в процессе вербовки, потому что часть информации злоумышленники используют правдивую, а затем подкладывают то, что выгодно им", - сказала она.