В ЛНР наблюдаются перебои в поставках бензина

На некоторых автозаправках в продаже нет бензина марки АИ-95, сообщил замглавы Минтопэнерго региона Андрей Елисеев

ЛУГАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Временные перебои в поставках бензина фиксируются на автозаправках в Луганской Народной Республике, в частотности, на некоторых из них в продаже нет бензина марки АИ-95. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минтопэнерго региона Андрей Елисеев.

"В Луганской Народной Республике зафиксированы временные перебои в логистике поставок светлых нефтепродуктов. В результате на ряде АЗС ограничена продажа автомобильного бензина марки АИ-95", - сказал он.

Елисеев уточнил, что перебои с поставками бензина в ЛНР "носят временный характер" и "находятся на постоянном контроле" у ведомства. "В настоящее время мы принимаем все необходимые меры для оперативного восстановления бесперебойных поставок и обеспечения стабильной работы автозаправочных станций", - отметил он.

При этом в пресс-службе Минтопэнерго ЛНР подчеркнули, что острого дефицита бензина в регионе нет.

15 августа в Минтопэнерго Крыма сообщали, что временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов в Крым привели к нехватке бензина АИ-95 на ряде АЗС. Это незначительное отсутствие по отношению к общим запасам на полуострове.