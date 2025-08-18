Срок каникул в течение года должен составлять не менее недели

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России порекомендовало школам с системой обучения по четвертям соблюдать график каникул, предложенный ведомством. Информация опубликована в официальном Telegram-канале министерства.

"При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября), с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля 2026 года, с 27 мая по 31 августа 2026 года", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Глава ведомства также напомнил, что новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая 2026 года. Срок каникул в течение года должен составлять не менее семи дней.