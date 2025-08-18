В Москве на добрых выходных 20 животных нашли новых хозяев

Также в ходе мероприятия желающие делали пожертвования в адрес некоммерческих организаций

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новых хозяев обрели 20 кошек и собак на добрых выходных "Город неравнодушных", приуроченных ко Всемирному дню бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Мы рады, что выставки-пристройства в Москве набирают все большую популярность, а животные, которым в начале жизни не повезло, отправляются в семьи, где им подарят любовь и заботу. На добрых выходных "Город неравнодушных" 20 животных нашли новых хозяев. Это еще одна тенденция, которая напоминает, что Москва - город неравнодушных", - приводятся в сообщении слова председателя комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерины Драгуновой.

Мероприятие проходило впервые, его площадкой стал сквер вдоль Олонецкого проезда парка "Яуза". Также в ходе мероприятия желающие делали пожертвования в адрес некоммерческих организаций с помощью благотворительного сервиса на mos.ru, можно было на месте приобрести за пожертвование корм от партнера мероприятия и передать в приют. Всего удалось собрать более 300 кг корма.

Кроме того, гости добрых выходных принимали участие в бесплатных мастер-классах для всей семьи: под присмотром специалистов создать свечку, букет из сухоцветов, брелок-обвес и другое. В сквере также прошла благотворительная ярмарка, где свои товары представили НКО Москвы. Все средства, собранные на ней, помогут подопечным фондов: детям, людям с ОВЗ, многодетным семьям и бездомным животным.