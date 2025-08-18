Готовность школ к новому учебному году по результатам приемки составляет почти 100%, сообщил полномочный представитель президента РФ в регионе Артем Жога

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Меры безопасности будут усилены к началу учебного года во всех населенных пунктах Уральского федерального округа - в почти трех тысячах школ, сообщил в своем Telegram-канале полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

"Особое внимание, конечно, уделяем безопасности учебного процесса и праздничных линеек. Меры защищенности будут усилены во всех населенных пунктах", - рассказал Жога.

Он отметил, что готовность школ к учебному году по результатам приемки составляет почти 100%. При этом часть учреждений в УрФО находится на капитальном ремонте.

"Заслушал доклады правоохранительных органов и профильных заместителей губернаторов по широкому кругу вопросов: где-то нужно соблюсти требования санитарного законодательства, где-то решить вопрос со школьными автобусами, питанием и устранить небольшие недостатки", - добавил Жога.