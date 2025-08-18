Ректор РГХПУ назвал справедливым отчисление студенток за танец у храма

Проректор по учебной работе Виктор Слепухин также сообщил ТАСС, что решение не подлежит пересмотру

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Отчисление трех студенток Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова (РГХПУ) за танец у Храма Христа Спасителя справедливо, решение меняться не будет. Таким мнением с ТАСС поделился ректор Сергей Курасов.

"Все справедливо - однозначно. Решение мы не меняем свое", - сказал он.

Проректор по учебной работе Виктор Слепухин также сообщил ТАСС, что решение не подлежит пересмотру. "Отчислили ещё в июне. Все, свершилось, мы ничего не меняем", - заключил он.

Ранее три первокурсницы кафедры художественного проектирования интерьеров были отчислены по решению Ученого совета РГХПУ им. С. Г. Строганова "за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан", после того как в сеть попало видео, где девушки откровенно танцуют рядом с Храмом Христа Спасителя.