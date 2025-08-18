Российская инженерная школа обучит около 4 тыс. человек из 11 стран

Программа РИШ будет разделена на три основных образовательных трека по возрастным категориям

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Международный образовательный проект "Российская инженерная школа" (РИШ) охватит порядка 4 тыс. обучающихся разных возрастов из Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Замбии, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Танзании и Эфиопии. Об этом заявила начальник Управления образования и науки Россотрудничества Светлана Рыбушкина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту проекта.

"В общей сложности проект охватит более чем 3,9 тыс. студентов. Но мы также должны отметить, что сейчас преподаватели, которые поедут для работы на местах, проходят программу повышения квалификации, которая была организована Домом пионеров, потому что есть специфика. <...> И Дом пионеров будет сопровождать этот процесс в плане методики на протяжении всего периода реализации. Поэтому с уверенностью могу добавить к этой цифре еще преподавателей и тьюторов. Таким образом, за этот этап реализации проекта будет обучено порядка 4 тыс. человек", - отметила она.

Рыбушкина также пояснила, что программа РИШ будет разделена на три основных образовательных трека по возрастным категориям. "Помимо этого, есть еще интенсив, который будет проходить в каникулярное время. Есть инженерный марафон, где планируется, что ребята из разных стран объединяются для решениях общих робототехнических задач", - добавила она.

Мотивация для сотрудничества

Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов в свою очередь рассказал, что проект охватит широкую аудиторию, начиная с обучающихся начальных классов и заканчивая студентами университетов. Замглавы агентства указал, что главная задача РИШ заключается в том, чтобы продемонстрировать представителям зарубежной молодежи российские наработки в разных сферах, в особенности - в технологической. Шевцов пояснил, что благодаря такому инструменту привлечения иностранцы будут с юных лет хотеть работать с Россией.

"Мы считаем, что это тот мейнстримовский проект, который будет интересен именно зарубежной аудитории. Почему? Потому что сейчас Российская Федерация очень много делает для формирования своего технологического суверенитета. <...> Мы хотим, чтобы ребята за рубежом тоже эти проекты видели, они на них ориентировались, и таким образом у них будет мотивация работать с Российской Федерацией", - указал он.

Шевцов отметил, что через этот инструмент будет также продвигаться и изучение русского языка. "Сейчас это стоит на повестке дня, очень актуально. И ребята должны будут понимать, что если они хотят связать свою жизнь с Россией с точки зрения специалистов, участия в этих проектах, то, конечно, обязательно надо учить русский язык", - добавил заместитель руководителя Россотрудничества.