В Башкирии каждый второй случай рака выявляют на ранней стадии заболевания

В регионе снижается онкологическая смертность, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Врачи в Башкирии выявляют каждый второй случай рака у пациентов на ранней стадии заболевания. Об этом сообщается на сайте правительства республики по итогам еженедельного совещания, на котором обсудили результаты деятельности онкологической службы.

"Онкологическая смертность у нас снижается: с 160,2 на 100 тыс. населения в 2015 году до 156,8 в 2024 году. Каждый второй случай рака выявляется на ранней стадии заболевания. Большая работа здесь проведена в рамках региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Объем финансирования составил почти 5 млрд рублей", - приводятся слова премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова.

По данным ведомства, в республике закупили более 400 единиц оборудования, включая компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также линейные ускорители, построили новый корпус онкологического диспансера с поликлиникой на 450 посещений в смену и 6 хирургических отделений почти на 300 коек. Также в Уфе в прошлом году ввели Республиканский центр детской онкогематологии на 92 койко-места.

"Для контроля качества диагностики и лечения, корректировки маршрутизации пациентов в Государственной информационной системе внедрен функционал Центра дистанционных консультаций по принципу "врач-врач". С 2020 года количество проведенных телемедицинских консультаций между онкологами первичного звена и специалистами республиканских учреждений выросло почти в два раза, в 2024 году их провели свыше 60 тысяч. Кроме того, для сложных пациентов доступны телемедицинские консультации с федеральными центрами. Количество ТМК с ними с 2020 года выросло более чем в 5 раз", - отметил спикер.