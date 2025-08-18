Без света находились более 1,2 тыс. жителей села Никольское и близлежащих населенных пунктов, сообщил врио главы региона Евгений Первышов

ТАМБОВ, 18 августа. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в жилых домах Мичуринского округа Тамбовской области, которое было нарушено в результате падения обломков БПЛА. Об этом ТАСС сообщил и. о. министра ТЭК и ЖКХ региона Константин Шульгин.

"Электроснабжение полностью восстановлено", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник утром пресс-служба региона сообщила, что без электроснабжения после атаки с использованием БПЛА остались более 600 потребителей. Позднее на еженедельном совещании в правительстве Тамбовской области врио главы региона Евгений Первышов сообщил, что без света в результате инцидента находятся более 1,2 тыс. жителей села Никольское и близлежащих населенных пунктов.