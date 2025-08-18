ТАСС: 30 из 40 новобранцев ВСУ сбежали из автобуса, ехавшего на передовую

По мнению собеседника в российских силовых структурах, до украинцев постепенно начинает доходить правда о плачевном положении дел ВСУ и о начале переговорного процесса

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новобранцы ВСУ сбежали из ехавшего на передовую автобуса, из 40 человек осталось всего 10 военных. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Сеть облетело видео, где мобилизованный военнослужащий ВСУ показывает практически пустой салон автобуса, в котором новобранцы ехали на передовые позиции. По его словам, из 40 человек осталось всего 10. Остальные разбежались по пути следования автобуса", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, такое поведение мобилизованных не вызывает удивления, ведь до украинцев постепенно начинает доходить правда о плачевном положении дел ВСУ и о начале переговорного процесса. "Все понимают, что Украине не выиграть эту войну и никакая пропаганда не в силах это скрыть, а отдавать свою жизнь, когда все уже почти решено, никто не хочет", - пояснил собеседник агентства.