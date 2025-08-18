Православные христиане отмечают Преображение Господне

Во всех храмах по традиции освящают плоды нового урожая

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Православные верующие 19 августа отмечают праздник Преображения Господня, в народе также называемый Яблочным Спасом. В этот день во всех храмах, помимо совершения праздничных литургий, по традиции освящают плоды нового урожая.

Событие, которое вспоминают в этот день христиане, произошло на горе Фавор незадолго до крестных страданий Иисуса Христа. Согласно Евангелиям, три апостола - Петр, Иаков и Иоанн - увидели величие и славу Спасителя. Как говорится в писании, Христос "преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". Считается, что Иисус явил ближайшим ученикам свою божественную природу в том числе для того, чтобы в час испытаний они не дрогнули и не поколебались в вере.

"Праздник Преображения - это не только воспоминание библейского чуда, но и живой призыв к нам с вами. Господь преобразился на горе, напоминая, что и мы призваны преобразить свою жизнь, измениться духовно. <...> Когда мы стараемся исполнять заповеди, молимся, искренне раскаиваемся в грехах, тогда благодать Божия постепенно преображает и просветляет нашу душу. Каждый раз, приходя в храм, мы как бы восходим на свою малую гору Фавор: в молитве и Таинствах Церкви мы встречаемся со Христом и принимаем от Него Божественный свет в свое сердце", - говорится в праздничном поздравлении московского Данилова монастыря, имеющемся у ТАСС.

Праздник Преображения Господня начал официально отмечаться в IV веке, когда мать римского императора Константина Великого, святая равноапостольная Елена построила на горе Фавор храм в честь этого чуда. С V столетия празднование этого дня получило повсеместное распространение на христианском Востоке.

Несмотря на то, что праздник всегда выпадает на Успенский пост, в сам день Преображения Господня церковный устав разрешает вкушать рыбу.

Освящение плодов

По обычаю, в этот день в церквях служат молебны с освящением плодов в благодарность Богу за новый урожай. В южных странах - в Греции, Кипре, Израиле и других - праздник Преображения пришелся на время сбора винограда, на Руси же традиция освящения виноградных плодов была заменена освящением яблок, которые к этому времени как раз поспевали повсюду.

"Освящение фруктов - это не просто традиция, а напоминание нам о том, что мы должны благодарить Бога за все Его дары и приносить Господу плоды духовные. Именно эти плоды Он ожидает найти в наших сердцах", - подчеркивается в поздравлении Данилова монастыря.