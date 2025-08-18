Заказать такси можно будет через официальные стойки или приложения агрегаторов, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Новые правила работы такси в аэропортах на территории Московской области вступили в силу с 19 августа. Заказать такси можно будет через официальные стойки или приложения агрегаторов, а работа "зазывал" признается незаконной, сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"С 19 августа в Московской области вступает в силу закон, которым вводятся штрафы за предложение услуг такси в аэропортах Московской области вне специально отведенных для этого местах. Штрафы составят 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей для юридических", - сказал он.

Председатель Мособлдумы рассказал, что заказать такси в аэропорту можно через официальные стойки или через приложения агрегаторов.

"Предложения услуг по перевозке от так называемых зазывал незаконны. Они, как правило, завышают цены и агрессивно навязывают свои услуги. Хаотичные толпы таксистов у выхода из зоны прилета портят впечатление и мешают потоку людей. Кроме этого, нелегальные таксисты часто работают без лицензий, их машины не проходят обязательный техконтроль, а сами водители - медосмотры. Это риск: от поломок в пути до непредсказуемого поведения за рулем. Штрафы же создадут реальные финансовые барьеры для таких практик", - подчеркнул Брынцалов.

Он уточнил, что новые правила действуют в аэропортах, расположенных на территории Московской области, - это Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона уточнили, что привлекать к ответственности нелегальных таксистов будут сотрудники управления регионального административного-транспортного контроля Минтранса Подмосковья.