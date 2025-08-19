Мероприятие пройдет в очном и заочном форматах

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. IV Международный библиографический конгресс, который состоится в сентябре в Якутске, привлечет свыше 700 участников из России и зарубежных стран в очном и заочном форматах. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной библиотеки республики.

"В сентябре Якутск станет площадкой встречи специалистов из разных уголков мира. Более 700 участников заявлено для очного и заочного участия в IV Международном библиографическом конгрессе в Якутске. Очное участие в конгрессе подтвердили представители Турции, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также ведущие библиотеки и научные центры из 85 регионов России", - говорится в сообщении.

Ожидается заочное участие специалистов из Республики Корея, Ирана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

"Конгресс станет площадкой не только для обмена профессиональным опытом, но и укрепления международных культурных связей. Такие встречи играют ключевую роль в сохранении языкового и культурного разнообразия, выступая инструментом "мягкой силы" через научное сотрудничество, обсуждение библиографических практик и популяризацию знаний, конгресс способствует формированию позитивного образа России как центра науки и культуры, - рассказала ТАСС директор Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) Саргылана Максимова. - Особое значение имеет выбор Якутска в качестве места проведения - это укрепление роли регионов в развитии международного диалога и демонстрация богатого культурного наследия народов России".