Аллергики не имеют возможности приобрести шприц-тюбик с эпинефрином, хотя препарат является жизнесберегающим, отметил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой проинформировать, в какие сроки и каким образом министерство планирует решить проблему обеспечения граждан с тяжелой аллергией раствором для инъекций при угрозе анафилактического шока. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу вас сообщить каким образом и в какие сроки министерство здравоохранения Российской Федерации планирует решить проблему обеспечения граждан России с тяжелым развитием аллергических реакций шприц-тюбиком с эпинефрином (адреналином) - раствором для экстренных внутримышечных инъекций при угрозе развития анафилактического шока", - говорится в документе.

Он отметил, что в случае тяжелых форм аллергии анафилактический шок может развиваться практически мгновенно. При этом аллергики не имеют возможности приобрести шприц-тюбик с эпинефрином, хотя препарат является жизнесберегающим, добавил депутат.

"Данная проблема уже не первый год является предметом обсуждения профессиональным сообществом. Однако граждане с тяжелым течением аллергии до сих пор вынуждены покупать шприц-тюбик за рубежом в разных странах", - подчеркнул Миронов.