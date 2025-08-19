Показатель в 2024 году составил около 250

АРХАНГЕЛЬСК, 19 августа. /ТАСС/. Нейрохирурги Архангельской области за три года удвоили количество операций, которые проводятся эндоскопически, рассказал ТАСС заведующий отделением нейрохирургии Первой городской больницы имени Е. Е. Волосевич Игорь Шлегель. Эти вмешательства менее травматичны, пациенты их лучше переносят и быстрее восстанавливаются после операции.

"В 2024 году мы в два раза больше сделали эндоскопических операций, чем в 2022 году. За 2024 год было около 250 эндоскопических операций. За 2025 год будет больше, уже за 200 операций сделано. Мы работаем практически на всех отделах: центральная нервная система, головной мозг, позвоночник и периферическая нервная система, то есть три основные группы, в которых вообще работают нейрохирурги. Стали активнее оперировать эндоскопически на позвоночнике, и на головном мозге таких операций стало больше", - сказал Шлегель.

В перспективе большая часть операций будет выполняться эндоскопическим путем. Сейчас специалисты эндоскопически удаляют опухоли третьего желудочка головного мозга, проводят операции при гидроцефалии, трансназально удаляют опухоли гипофиза, используют эндоскоп в качестве ассистирующей методики при удалении опухолей головного мозга и невралгиях черепно-мозговых нервов. В этих случаях эндоскоп помогает контролировать состояние ближайших сосудов. Практически все операции на периферической нервной системе проводятся эндоскопически: это лечение компрессионно-ишемических невропатий срединного нерва, локтевого нерва. Такая методика применяется при удалении грыж диска грудного отдела.

Новая методика для грыж поясничного отдела

За последний месяц архангельские нейрохирурги освоили методику бипортального эндоскопического удаления грыж диска поясничного отдела позвоночника. Грыжа диска - распространенная патология, при эндоскопическом удалении врачи делают два прокола для эндоскопа и рабочего инструмента, при этом не повреждаются мышцы. "Практика показала, что пациенты лучше переносят такие операции, они менее травматичны, так как паравертебральные мышцы не отделяются от позвоночника, пациенты имеют сохраненный мышечный каркас, поэтому болевой синдром и реабилитационный период значительно уменьшаются", - подчеркнул собеседник агентства.

Эта методика позволяет не только убирать грыжи дисков, но и оперировать стенозы позвоночного канала, когда требуется удалить утолщенные желтые связки и увеличенные суставные отростки позвоночника. Также этим методом можно проводить операции при фораминальном стенозе. Это сужение межпозвонкового отверстия, через которое выходят спинномозговые нервы, что приводит к их сдавлению и появлению боли. При обычном вмешательстве доступ более травматичный, поскольку повреждаются мышцы.

Как отметил заведующий отделением, новую методику планируется внедрить и при операциях на шейном отделе позвоночника. "Будем развивать и работать и на шейном отделе. Особенно у людей пожилого возраста, у которых достаточно выражены стенозы, и нужно делать операцию из большого разреза, выполнять пропилы в области дужек позвонков, поднимать их, это так называемая ламинопластика по типу "открытой двери". Эндоскопическая методика позволяет сделать это же из нескольких проколов, удалить утолщенную желтую связку, дужки из малоинвазивного доступа", - пояснил Шлегель.