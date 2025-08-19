В Якутии турнир по стрельбе на дальние дистанции получит статус чемпионата ВС РФ

Ожидается, что в 2025 году участие в соревнованиях примут более 200 человек

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Всероссийский турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти якутского снайпера, Героя Советского Союза Федора Охлопкова получит статус чемпионата Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Открытый турнир по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного якутского снайпера, Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова, приобретет статус чемпионата Вооруженных сил Российской Федерации по высокоточной стрельбе по дисциплине "боевой снайпинг", - говорится в сообщении со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева.

Третий турнир состоится в Якутске в октябре 2025 года. По словам организаторов, ожидается участие на соревнованиях более 200 человек, а также судей Федерации боевого снайпинга России и военных судей.

Первый турнир по стрельбе на дальние дистанции прошел в феврале 2024 года. В том же году в октябре прошел второй турнир.

Федор Охлопков (1908-1968) - снайпер 234-го стрелкового полка. В Красной армии с сентября 1941 года, с 12 декабря того же года - на фронте. К 23 июня 1944 года сержант Охлопков уничтожил из снайперской винтовки свыше 400 гитлеровских солдат и офицеров. 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.