Военнослужащие перешли на сторону России и состоят в рядах отряда имени Мартына Пушкаря

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Бывшие солдаты Вооруженных сил Украины, состоящие сегодня в рядах отряда имени Мартына Пушкаря, получили благословение в прифронтовой зоне Запорожской области и возложили цветы к Вечному огню на мемориале Братское кладбище в Мелитополе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Бойцы отметили, что ситуация в исторических регионах намного лучше, чем на Украине.

"Хорошо помнится обещание, с которыми, допустим, Зеленский шел в президенты. Он обещал языковой вопрос решить и закончить войну. Но, как показала жизнь, все с точностью до наоборот произошло. Все, что было обещано, все было сделано наоборот", - сказал бывший солдат ВСУ, перешедший в отряд имени Мартына Пушкаря, с позывным Боб.

Он подчеркнул, что если после окончания специальной военной операции границы между Россией и Украиной будут открыты, то 80% украинской молодежи уедут из страны.