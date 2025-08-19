Москву украсят ко Дню Государственного флага РФ

Композиции разместят на зданиях Государственной думы, Совета Федерации, правительства Москвы, Центрального музея Вооруженных сил

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. флагов украсят столицу ко Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно в честь Дня флага украсим город праздничными плакатами и флагами. В этом году разместим более 2,2 тыс. флаговых конструкций на столичных мостах, в том числе Большом Москворецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском, 1-м и 2-м Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что композициями из триколоров украсят здания Государственной думы, Совета Федерации, правительства Москвы, Центрального музея Вооруженных сил.

"На билбордах, афишных стендах и остановках городского транспорта разместим 500 поздравительных плакатов. На 250 цифровых экранах 22 августа будет транслироваться праздничный ролик. Видеопоздравления покажут на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", - добавил заммэра.