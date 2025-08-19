Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ

Как пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с предложением рассмотреть возможность освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, в условиях экономической нестабильности и роста цен на основные товары и услуги поддержка наиболее уязвимых слоев населения приобретает особую значимость, "особенно с учетом перехода с 1 января текущего года на прогрессивную шкалу налогообложения". "Освобождение от НДФЛ для граждан с такими доходами позволит существенно улучшить их финансовое положение и повысить уровень жизни", - отметил Слуцкий.

"В связи с предстоящим формированием трехлетнего бюджета Российской Федерации, прошу рассмотреть возможность предусмотреть расходы на освобождение от налога на доходы физических лиц для граждан с доходом ниже 30 тыс. рублей в месяц", - написал он.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, сегодня около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей. "Люди, которые получают 25-27 тысяч в месяц, живут на грани бедности, а государство еще с них собирает налоги. Это похоже на какое-то изощренное глумление, потому что человек, который еле сводит концы с концами, не должен отдавать последнее государству", - сказал он.

"Это только кажется, что 13% с 30 тысяч - мелочь. На деле эта "мелочь" сохранит деньги для простых людей, приведет к небольшому, но росту семейного бюджета. <…> Президент России Владимир Владимирович Путин также уже высказывался в поддержку прогрессивной шкалы налогообложения", - подчеркнул лидер ЛДПР.