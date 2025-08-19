Участники сделали 264 наблюдения и определили 131 вид живых организмов, включая 3 вида насекомых, 9 видов млекопитающих, 12 видов птиц, 58 вида растений, а также 44 вида грибов и лишайников

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Двухнедельная экспедиция в Арктику 14 столичных школьников и студентов колледжей завершена, ребята вернулись в Москву. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

"Ребятам, которые исследовали флору и фауну побережья моря Лаптевых, удалось взять 113 проб мхов, лишайников, воды и воздуха. Всего юные путешественники преодолели более 100 километров. В этом году экспедиция также полностью восстановила одну стелу мемориального комплекса советским полярникам, а с остальных собрала материал, который в дальнейшем изучат и разработают план для финальной реконструкции. Кроме того, экспедиционная группа пробежала первый в мире марафон по мысу Челюскин в формате эстафеты", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Школьники и студенты изучили уникальную флору и фауну Арктики, в том числе моржей, белух, тюленей, птиц. Чтобы собрать данные, они занимались маршрутными наблюдениями, фотографировали находки, фиксировали координаты и проводили анализ следов. Полученные данные они вскоре передадут в электронные базы данных проектов "Флора России", "Млекопитающие России" и "Птицы России". Так, за время Большой арктической экспедиции 2025 года участники сделали 264 наблюдения и определили 131 вид живых организмов, включая 3 вида насекомых, 9 видов млекопитающих, 12 видов птиц, 58 вида растений, а также 44 вида грибов и лишайников.

Исследования прошли по заданию Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук (РАН), Териологического общества при РАН, Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН, Зоологического музея Московского государственного института (МГУ) имени М. В. Ломоносова, института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича, Объединенного института ядерных исследований, а также Центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова и Института физики атмосферы РАН имени А. М. Обухова РАН. Столичный департамент образования и науки проводит Большую арктическую экспедицию с 2018 года.