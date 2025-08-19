Новый объект разгрузит Щелковское шоссе и одноименную станцию метро, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Строительство новой конечной станции Арбатско-Покровской линии "Гольяново" началось в Московском метрополитене. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"В Гольяново придет метро: начали строить станцию Арбатско-Покровской линии. Она появится в центре района - на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц и будет называться "Гольяново". Метро станет ближе для 230 тыс. москвичей, многие смогут добираться до него пешком", - написал мэр.

Он отметил, что также новый объект "разгрузит" Щелковское шоссе и одноименную станцию метро, а время поездок на городском транспорте сократится минимум на 15-20 минут.

"По проекту станция "Гольяново" - конечная, с двумя подземными вестибюлями. Интегрируем ее в окружающую застройку на Уссурийской улице и создадим таким образом новое общественное пространство. Сейчас готовим все для старта двух тоннелепроходческих комплексов. Первый щит на участке "Щелковская" - "Гольяново" должен пойти уже в ноябре. Второй присоединится чуть позже", - добавил Собянин.