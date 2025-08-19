В суде представитель законодательного собрания региона заявил, что документ принят согласно всем нормам федерального законодательства

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Красноярский краевой суд отказал в удовлетворении иска инициативной группы граждан к губернатору региона Михаилу Котюкову и Законодательному собранию Красноярского края об отмене принятого в мае закона о местном самоуправлении, предусматривающего объединение районов региона, передает корреспондент ТАСС.

В июле Сухобузимский районный совет депутатов подал иск в Красноярский краевой суд об отмене закона "О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае", принятого заксобранием региона 15 мая. Райсовет оспаривает нормативные акты, согласно которым Сухобузимский район войдет в состав Большемуртинского района. Также был подан подобный иск от жителей Красноярского края. На первом судебном заседании в конце июля судья объединил эти иски.

"Суд решил <…> в удовлетворении иска о признании недействующим закона Красноярского края <…> отказать", - сообщил на заседании судья Денис Андришин.

По словам председателя Сухобузимского районного совета депутатов Ольги Некрасовой, основная претензия истцов в том, что закон был принят без проведения публичных слушаний среди жителей районов.

В суде представитель законодательного собрания региона заявил, что закон принят согласно всем нормам федерального законодательства, которые не требуют проведения подобных слушаний.

О законе

Закон о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления предполагает сокращение муниципалитетов в Красноярском крае с 472 до 39. В заксобрании региона пояснили, что такое решение улучшит качество управления, повысит оперативность принятия управленческих решений на местах. После принятия закона вокруг идеи муниципальной реформы возникла общественная дискуссия. Против сокращения числа муниципалитетов без проведения общественных слушаний выступили депутаты Сухобузимского районного совета.