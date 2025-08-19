Длительность обучения составит около 16 академических часов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Онлайн-курс для представителей креативных индустрий подготовили в Москве. Программа состоит из практической и теоретической частей, сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационнго развития столицы.

"Программа ориентирована на предпринимателей, художников, разработчиков видеоигр и специалистов других творческих направлений. С ее помощью участники рынка научатся регистрировать собственные уникальные продукты и идеи, эффективно управлять ими. Обучение состоит из двух блоков - теоретического и практического", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что подать заявку на курс "Интеллектуальная собственность для креативных индустрий" можно на платформе i.moscow.

В пресс-службе добавили, что в состав курса входят видеолекции по таким темам, как: основы авторского права, получение патента и способы коммерциализации проектов. Слушателям предоставляют шаблоны всех необходимых договоров и документов. В практической части курса участникам предложат применить полученные знания на практике. Слушатели сформируют индивидуальную стратегию, проанализируют свой контент и получат рекомендации экспертов.

Длительность обучения составит около 16 академических часов. Доступ к материалам откроется 1 сентября, сразу после одобрения заявки. По итогам обучения слушатели, успешно прошедшие итоговое тестирование, получат сертификат фонда "Московский инновационный кластер".