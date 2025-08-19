Торжественные церемонии проходят в "Театре Гонзаги"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первые 100 церемоний бракосочетания в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" прошли в кинопарке "Москино", сообщила пресс-служба управления ЗАГС Москвы.

"В кинопарке "Москино" создаются фильмы и сериалы, а с недавнего времени - и новые семьи. После церемонии бракосочетания молодожены могут сделать запоминающиеся кадры. Самыми популярными локациями для проведения свадебных фотосессий стали "Самолет Ту-154", "Питерский бар", "Ковбойский городок", "Соборная площадь Москвы" и "Палаты князя Андрея" - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Торжественные церемонии проходят в "Театре Гонзаги" - уменьшенной копии знаменитого театра XIX века, созданного итальянским художником-декоратором Пьетро Гонзаго в Архангельском. Интерьеры с бархатным занавесом, историческим декором и старинной мебелью придают регистрации особую торжественность. После официальной части молодожены могут устроить фотосессию в других кинодекорациях.

"1 марта мы провели первую церемонию бракосочетания в кинопарке "Москино", после чего открыли прием заявлений на регистрацию брака на этой уникальной площадке. Молодожены оценили необычную атмосферу и возможность сделать свадебные фотографии, которые будут напоминать о самом счастливом дне, словно кадры из любимого фильма", - цитирует пресс-служба начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.