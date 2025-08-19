Онищенко назвал необъективными критерии отбора нобелевского лауреата

Академик РАН отметил, что талантливых россиян с потенциалом в науке - много, однако их нет среди лауреатов по различным независящим от интеллектуальных аспектов причин

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Критерии нобелевского лауреата - абсолютно необъективны и не имеют отношения к науке. Об этом сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Критерии нобелевского лауреата - это абсолютно не объективные критерии. Потому что это международная мафия в самом прямом смысле слова. Я не говорю про политические премии, это полностью конъюнктура", - сказал он.

Онищенко добавил, талантливых россиян с потенциалом в науке - много, однако их нет среди лауреатов по различным независящим от интеллектуальных аспектов причин. "У нас принципиально мышление другое", - уточнил Онищенко.