Фальков: 98,5% бюджетных мест заполнено в вузах по итогам основного приема

Министр науки и высшего образования РФ отметил, что всего было выделено 441 988 мест и более 435 тыс. абитуриентов были зачислены на них

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Почти все бюджетные места заполнены по итогам основного приема в российские вузы. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Хочу вас проинформировать, что по итогам основного приема в вузы заполнено 98,5% бюджетных мест", - сказал он на Всероссийском педагогическом съезде в Национальном центре "Россия".

Министр отметил, что всего в 2025 году было выделено 441 988 мест и более 435 тыс. абитуриентов были зачислены на них.

По словам Фалькова, лидерами по популярности в 2025 году также остались специальности инженерно-технического профиля, педагогического и медицинского. Также объявлен дополнительный прием на оставшиеся бюджетные места и их количество, по словам министра, почти в три раза сократилось в сравнении с тем, что было в 2024 году.

Всероссийский педагогический съезд проходит 19 августа 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия". Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства сообщил, что съезд должен стать важной вехой в работе над Стратегией развития образования до 2036 года.