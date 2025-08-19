Храм, разрушенный в 1931 году, был воссоздан в 1994 - 2000 годах и освящен 19 августа 2000 года

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рассказал, что Борис Ельцин, который в 1991 - 1999 годы был президентом РФ, просил тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова не спешить с восстановлением Храма Христа Спасителя. Об истории восстановления патриарх рассказал на проповеди после литургии в этом храме в честь праздника Преображения Господня.

Храм Христа Спасителя, разрушенный в 1931 году, был воссоздан в 1994 - 2000 годах и освящен 19 августа 2000 года.

"Когда Юрий Михайлович Лужков обратился к тогдашнему руководителю государства Борису Николаевичу [Ельцину], что надо было бы храм восстановить, тот ничего не сказал. А когда очень энергично стал храм восстанавливаться, [Ельцин] пригласил к себе Лужкова и говорит: вы там с этим храмом <...> не спешите. На что Юрий Михайлович <...> ответил: а почему не спешить? Мы будем строить его так, как полагается, в тех темпах, которые способен осуществить строительный комплекс города Москвы. Это был мужественный ответ сильного человека", - сказал патриарх.

Глава РПЦ отметил, что Юрий Лужков внес "исторический вклад" в обновление города Москвы и дал возможность построить десятки храмов, открыть воскресные школы и православные школы.

Православные верующие во вторник отмечают праздник Преображения Господня, в народе также называемый Яблочным Спасом. В этот день во всех храмах, помимо совершения праздничных литургий, по традиции освящают плоды нового урожая.