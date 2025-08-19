По словам главы Крыма, украинские власти не гнушаются никакими методами "для создания паники, дестабилизации на территории полуострова и России"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что после четырех предотвращенных ФСБ покушений на его жизнь в 2024 году киевские власти не отказались от идеи его физического устранения.

"На меня только в прошлом году, спасибо коллегам из ФСБ, было предотвращено четыре покушения. В данном случае противник задачу эту со своих исполнителей еще не снял", - сказал он в эфире телеканала "Крым 24".

Аксенов добавил, что украинские власти не гнушаются никакими методами "для создания паники, дестабилизации на территории полуострова и России". Он подчеркнул, что уверен в профессионализме сотрудников служб безопасности.

Глава Крыма также призвал не доверять вбросам и фейкам, которые распространяет киевский режим.